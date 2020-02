Amerykanie przećwiczyli atak jądrowy Rosji "na cel NATO w Europie"

W amerykańskim stanie Nebraska przeprowadzono symulację wojny jądrowej z Rosją. W ćwiczeniach udział brał minister obrony USA Mark Esper - poinformował Pentagon. Przewidywały one odwet nuklearny Stanów Zjednoczonych na Rosję po ataku jądrowym rosyjskiego wojska na terytorium NATO w Europie.

Najpierw atak Rosji, potem kontruderzenie USA

Portal National Defense zaznacza, że chociaż amerykańskie wojska regularnie przeprowadzają symulacje wojny jądrowej, to udział w nich ministra obrony "jest niezwykły".

"Defender Europe 2020"

Do Europy dotarły w tym tygodniu pierwsze amerykańskie transporty wojskowe na ćwiczenia "Defender Europe 2020". W ich ramach na Stary Kontynent zostanie przerzuconych 20 tysięcy żołnierzy USA. Będzie to największa operacja transportu wojsk z USA do Europy od 25 lat.