Ćwiczenia "Arctic Challenge 2023". Reporter TVN24 przyglądał się tankowaniu myśliwców w powietrzu

czytaj dalej

Francuskie związki zawodowe wzywają do "wielkiego dnia strajku i demonstracji" przeciwko reformie emerytalnej - protest miałby się odbyć 6 czerwca. Kontrolerzy ruchu lotniczego mają się przyłączyć do strajku i związku z tym Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zwróciła się do linii lotniczych o odwołanie jednej trzeciej lotów na lotnisku Paryż-Orly i innych portach lotniczych.