Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bez tej małej i bezludnej wyspy na igrzyskach zabrakłoby jednej konkurencji

Ailsa Craig
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Źródło: Reuters
Dwie czteroosobowe drużyny przesuwają ciężkie, granitowe głazy po prostokątnej tafli lodu do wyznaczonego celu - tak brzmi opis jednej z dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich. Ta konkurencja jednak nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wyspa, na której powstają unikatowe kamienie. 

Curling wywodzi się ze Szkocji, a początki tego sportu sięgają średniowiecza. W tej dyscyplinie liczy się umiejętność gry zespołowej i precyzja. Celem rywalizujących ze sobą drużyn jest przesunięcie po lodzie blisko 18-kilogramowych kamieni jak najbliżej wyznaczonego celu.

Długość toru, na którym odbywają się rozgrywki, wynosi 44,5 metra. W celu dokładnego umieszczenia kamienia uczestnicy mogą podgrzewać przed nim lód specjalnymi szczotkami, aby zwiększyć prędkość.

>> Zobacz serwis specjalny o igrzyskach

Tam produkuje się kamienie do curlingu

Uwagę przykuwają idealnie wypolerowane, ciężkie głazy. Tradycyjnie wykonane są z granitu i choć materiał ten występuje w wielu częściach świata, to kamienie do curlingu powstają tylko ze skały wydobywanej z kamieniołomu na wyspie Ailsa Craig u wybrzeży Ayrishire w Szkocji. 

CZYTAJ WIĘCEJ: W tym sporcie walka o medale zacznie się najwcześniej. Poznaj tajniki curlingu

Granit ze szkockiej wyspy należy do najtwardszych i najczystszych na świecie. Zachowuje swój kształt i jest odporny na pęknięcia pomimo wilgotnych warunków panujących na lodzie. Dzięki temu obserwatorzy olimpijskich zmagań mogą podziwiać, jak kamień płynnie ślizga się po powierzchni tafli lodu. Zapewnia to również odpowiednie połączenie zielonego i niebieskiego granitu.

Proces produkcji kamieni do curlingu
Proces produkcji kamieni do curlingu
Źródło: Jeff J Mitchell/Getty Images

>>> Zobacz też: Amerykanin złamał szczotkę w meczu curlingu z Wielką Brytanią

Co kryje mała szkocka wyspa?

Ailsa Craig powstała na Morzu Irlandzkim w wyniku erupcji wulkanicznych. Szybko stygnąca magma uformowała granit, który stanowi dziś powierzchnię wyspy i odpowiada za idealny dla curlingu skład mineralny skał.

W XVI wieku znajdował się tam zamek obronny, a pomiędzy XVII i XIX w. również więzienie. Ailsa Craig stała się schronieniem dla wielu gatunków ptaków, m.in. głuptaków, maskonurów czy mew trójpalczastych. 

Obwód niewielkiej szkockiej wyspy wynosi 3,2 km. Obecnie nie jest przez nikogo zamieszkiwana.

Ailsa Craig
Ailsa Craig
Źródło: Shutterstock

Curling w programie igrzysk pojawił się już w 1924 roku, ale w kolejnych edycjach, aż do 1998 roku, miał jedynie charakter pokazowy.

Włoszka Stefania Constantini w trakcie rywalizacji z zawodnikami z USA
Włoszka Stefania Constantini w trakcie rywalizacji z zawodnikami z USA
Źródło: PAP/EPA/JURE MAKOVEC

Potęgą olimpijską w tej dyscyplinie jest reprezentacja Kanady, która od 1998 roku z 16 możliwych do zdobycia złotych medali (w kategorii mężczyzn, kobiet i drużyn mieszanych) wywalczyła aż sześć. Do tego dochodzą trzy srebrne oraz trzy brązowe krążki.

Co warte podkreślenia, na igrzyskach w tym sporcie nigdy nie było Biało-Czerwonych. Polski curling przeżywa bardzo trudny okres. Liczne nieprawidłowości, konflikty wewnętrzne, brak transparentności oraz problemy formalno-prawne sprawiły, że Ministerstwo Sportu złożyło wniosek o likwidację, a sąd ostatecznie zakończył działalność Polskiego Związku Curlingu w sierpniu 2022 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta /akw

Źródło: tvn24.pl, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Igrzyska OlimpijskieZimowe igrzyska olimpijskieSport
Czytaj także:
imageTitle
Tomasiak o 0,1 pkt od medalu. Żyła na gorąco: druga seria? Będzie dobrze!
EUROSPORT
USA-Wenezuela
Pościg przez pół świata. "Uciekł, a my poszliśmy za nim"
BIZNES
imageTitle
Nigdy nie zapunktował, wszedł do finału igrzysk. Polacy pomogli
EUROSPORT
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
W mieście mrówki jedzą gorzej niż na wsi
METEO
Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
FAŁSZEuroposeł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
KONKRET24
Król Karol
Król zabrał głos. "Wyraził się jasno"
Świat
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Dosze
EUROSPORT
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
BIZNES
imageTitle
Plan startów Polaków we wtorek
EUROSPORT
Droga jest zablokowana
Po zderzeniu z osobówką tir przewrócił się na bok
Lubuskie
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
BIZNES
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
METEO
Pociąg zatrzymał się na stacji w Koluszkach
Pożar w pociągu, ewakuowano pasażerów
Łódź
imageTitle
Rekord za rekordem na lodowym torze. Dobry występ Polki
EUROSPORT
Ghislaine Maxwell
Wspólniczka Epsteina wybrała milczenie
Świat
imageTitle
Kask z poległymi sportowcami. "To moi przyjaciele"
EUROSPORT
UE narzuci nam 11 różnych koszy na śmieci?
UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
BIZNES
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
METEO
GettyImages-2260749183
Wielkie emocje na skoczni. Tomasiak z dużą szansą na medal
RELACJA
Zdjęcie zamieszczone na Truth Social przez Donalda Trumpa
Trump opublikował przeróbkę zdjęcia z liderami. Jest jedna różnica
Świat
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
WARSZAWA
imageTitle
Zagrożenie lawinowe we Włoszech. Na liście Cortina
EUROSPORT
shutterstock_1054902860
Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich
Agata Daniluk
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zaginięcie matki słynnej prezenterki. "Zapłacimy"
Świat
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
WARSZAWA
Natalia Czerwonka w walce o medal
Polki bez medalu. Stalowe nerwy holenderskiej faworytki
RELACJA
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica