Bez tej małej i bezludnej wyspy na igrzyskach zabrakłoby jednej konkurencji

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026

Curling wywodzi się ze Szkocji, a początki tego sportu sięgają średniowiecza. W tej dyscyplinie liczy się umiejętność gry zespołowej i precyzja. Celem rywalizujących ze sobą drużyn jest przesunięcie po lodzie blisko 18-kilogramowych kamieni jak najbliżej wyznaczonego celu.

Długość toru, na którym odbywają się rozgrywki, wynosi 44,5 metra. W celu dokładnego umieszczenia kamienia uczestnicy mogą podgrzewać przed nim lód specjalnymi szczotkami, aby zwiększyć prędkość.

Tam produkuje się kamienie do curlingu

Uwagę przykuwają idealnie wypolerowane, ciężkie głazy. Tradycyjnie wykonane są z granitu i choć materiał ten występuje w wielu częściach świata, to kamienie do curlingu powstają tylko ze skały wydobywanej z kamieniołomu na wyspie Ailsa Craig u wybrzeży Ayrishire w Szkocji.

Granit ze szkockiej wyspy należy do najtwardszych i najczystszych na świecie. Zachowuje swój kształt i jest odporny na pęknięcia pomimo wilgotnych warunków panujących na lodzie. Dzięki temu obserwatorzy olimpijskich zmagań mogą podziwiać, jak kamień płynnie ślizga się po powierzchni tafli lodu. Zapewnia to również odpowiednie połączenie zielonego i niebieskiego granitu.

Proces produkcji kamieni do curlingu Źródło: Jeff J Mitchell/Getty Images

Co kryje mała szkocka wyspa?

Ailsa Craig powstała na Morzu Irlandzkim w wyniku erupcji wulkanicznych. Szybko stygnąca magma uformowała granit, który stanowi dziś powierzchnię wyspy i odpowiada za idealny dla curlingu skład mineralny skał.

W XVI wieku znajdował się tam zamek obronny, a pomiędzy XVII i XIX w. również więzienie. Ailsa Craig stała się schronieniem dla wielu gatunków ptaków, m.in. głuptaków, maskonurów czy mew trójpalczastych.

Obwód niewielkiej szkockiej wyspy wynosi 3,2 km. Obecnie nie jest przez nikogo zamieszkiwana.

Ailsa Craig Źródło: Shutterstock

Curling w programie igrzysk pojawił się już w 1924 roku, ale w kolejnych edycjach, aż do 1998 roku, miał jedynie charakter pokazowy.

Włoszka Stefania Constantini w trakcie rywalizacji z zawodnikami z USA Źródło: PAP/EPA/JURE MAKOVEC

Potęgą olimpijską w tej dyscyplinie jest reprezentacja Kanady, która od 1998 roku z 16 możliwych do zdobycia złotych medali (w kategorii mężczyzn, kobiet i drużyn mieszanych) wywalczyła aż sześć. Do tego dochodzą trzy srebrne oraz trzy brązowe krążki.

Co warte podkreślenia, na igrzyskach w tym sporcie nigdy nie było Biało-Czerwonych. Polski curling przeżywa bardzo trudny okres. Liczne nieprawidłowości, konflikty wewnętrzne, brak transparentności oraz problemy formalno-prawne sprawiły, że Ministerstwo Sportu złożyło wniosek o likwidację, a sąd ostatecznie zakończył działalność Polskiego Związku Curlingu w sierpniu 2022 roku.

