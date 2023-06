"Jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w naszych czasach". Choroba dotknie ponad 1,3 mld osób

Nowy raport opublikowano w czwartek w prestiżowym czasopiśmie "The Lancet". Sporządzony został w oparciu o dane z badania Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) pochodzące z 204 krajów i terytoriów. Wynika z niego, że liczba dorosłych chorych na cukrzycę może zwiększyć się ponad dwukrotnie do 2050 roku i będzie na nią cierpieć ponad 1,3 mld osób, podczas gdy w 2021 roku było to 529 mln chorych. Wśród głównych przyczyn takiego wzrostu badacze wskazali rosnące wskaźniki otyłości i zwiększające się nierówności w zakresie dostępu do usług zdrowotnych.