"Produkty rozszczepienia nuklearnego" wykryte w pobliżu Bałtyku

Czujniki promieniowania w Sztokholmie wykryły podwyższony, choć wciąż nieszkodliwy poziom izotopów powstających z rozszczepienia jądrowego. Pochodzą one prawdopodobnie znad Morza Bałtyckiego lub jego okolic - podała w piątek organizacja CTBTO. Nadzoruje ona przestrzeganie Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową.

Organizacja do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) nadzoruje sieć setek stacji monitorujących, które używają między innymi technologii sejsmicznej oraz hydroakustycznej do wykrywania testów broni jądrowej w dowolnym miejscu na świecie. Technologia ta może być używana także do innych celów, w tym cywilnych - zwraca uwagę Agencja Reutera.