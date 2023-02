Media: tajny raport o źródle pandemii COVID-19. Agencje USA pozostają podzielone

Pandemię COVID-19 najprawdopodobniej spowodował wyciek z chińskiego laboratorium - do takich wniosków, według amerykańskich mediów, miał dojść w swoim tajnym raporcie Departament Energii USA. Jak jednak zaznacza "New York Times", amerykańskie agencje pozostają podzielone w kwestii pochodzenia koronawirusa.

Nowe dane wywiadowcze doprowadziły Departament Energii USA do wniosku, że niezamierzony wyciek z laboratorium w Chinach najprawdopodobniej był przyczyną pandemii koronawirusa - informują amerykańskie media, "Wall Street Journal" w niedzielę i "New York Times" w poniedziałek. Gazety powołują się na wnioski z tajnego raportu Departamentu Energii USA dostarczonego niedawno do Białego Domu i do kluczowych członków Kongresu.