Włochy. Szturm na apteki, gdzie wykonywane są testy na koronawirusa. Mieszkańcy chcą otrzymać Green Pass

Włochy zmagają się ze sporymi problemami, bo apteki, w których wykonuje się testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 są oblegane. Badaniom poddają się tysiące ludzi, w tym wielu młodych, aby otrzymać przepustkę COVID-19, czyli tak zwany Green Pass. Wymagana jest ona przy wstępie do wielu miejsc, w tym na przykład do restauracji, kin, zabytków, czy parków rozrywki.

Green Pass we Włoszech

Na mocy rozporządzenia rządu od 6 sierpnia we Włoszech obowiązuje wymóg przepustki COVID-19, czyli tak zwanej Green Pass przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, do kin, teatrów, zabytków, muzeów, na basen, do siłowni, parków rozrywki, na imprezy targowe i sportowe. Taki dokument wystawiany jest na podstawie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, wyleczeniu z zakażenia bądź negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.