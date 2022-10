Badania: pandemia COVID-19 i lockdowny wpłynęły na spadek liczby urodzeń w Europie

Do takiego wniosku grupa sześciu naukowców doszła po przeanalizowaniu danych na temat liczby urodzeń z 24 państw. Najniższą od czasu początku pandemii liczbę urodzeń zaobserwowano dziewięć-dziesięć miesięcy po pierwszej fali covidowych obostrzeń - w styczniu 2021 r. Największy spadek, bo aż o 28,1 proc., odnotowano w Litwie . Ale zniżkową tendencję zauważono również w 12 innych państwach Europy. Zauważalnie niższą liczbę urodzeń odnotowały: Ukraina (spadek o 24,4 proc.), Hiszpania (23,5 proc.), Rumunia (23,3 proc.), Rosja (19,1 proc.), Portugalia (17,8 proc.), Włochy (17,2 proc.), Łotwa (15,5 proc.), Francja (14,4 proc.), Szkocja (14 proc.), Anglia (13 proc.), Walia (13 proc.), Estonia (12,8 proc.) oraz Belgia (12,2 proc.). Średnio, według przeanalizowanych danych, było to 14,1 proc.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na liczbę późniejszych urodzeń?

Badacze zaznaczyli także, że w marcu 2021 roku - dziewięć miesięcy po zakończeniu pierwszych lockdownów zauważono wzrost urodzeń we wszystkich 13 państwach, w których poprzednio wystąpiły spadki, co ich zdaniem wskazuje na wpływ obostrzeń na liczbę urodzeń. Naukowcy zastrzegają jednak, że to odbicie nie zrekompensowało wcześniejszego spadku.