Nowe ustalenia naukowców dotyczące "długiego covidu". Powiązali go z zakrzepami

Trudny powrót do zdrowia po COVID-19

Naukowcy zaznaczają, że wnioski płynące z ich badań odnoszą się jedynie do pacjentów, którzy z powodu COVID-19 trafili do szpitala. Dodają jednocześnie, że poczynione obserwacje są tylko "pierwszym elementem układanki". Aby je potwierdzić i opracować ewentualne leczenie, potrzebne są dalsze badania.

- Cieszę się, że nauka zaczyna dawać prawdziwy wgląd w przyczyny, a także sposoby leczenia długotrwałych skutków COVID-19. Natomiast rozczarowujące jest to, że nie wiemy, ile zajmie powrót do zdrowia pacjentom, którzy wciąż nie czują się do końca wyleczeni - powiedział Chris Brightling, profesor medycyny, specjalista chorób układu oddechowego z University of Leicester.