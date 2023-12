Mózgi dziewcząt podczas pandemii starzały się szybciej niż chłopców. Naukowcy o przyczynach

Mózgi nastolatków w trakcie pandemii COVID-19 starzały się niezwykle szybko - wynika z ustaleń naukowców University of Washington. Zgodnie z obserwacjami badaczy nietypowe zmiany w korze mózgowej były bardziej widoczne u dorastających dziewcząt niż u chłopców. Autorzy badań wskazali możliwe przyczyny.

Naukowcy z University of Washington porównali skany mózgów nastolatków, wykonane w roku 2018 i trzy lata później, w 2021 roku, podczas trwania pandemii. Analiza wykazała, że w czasie COVID-19 zmiany w korze mózgowej młodych ludzi postępowały niezwykle szybko. Szczególnie dotknięte tym procesem były dziewczęta.

Zmiany w mózgach nastolatków

W miarę rozwoju mózgu jego zewnętrzna struktura, zwana korą mózgową, staje się cieńsza. Przebyte w dzieciństwie problemy, na przykład doświadczenie przemocy lub zaniedbania, przyspieszają ten proces. Porównując skany mózgów nastolatków z roku 2018 i i 2021 roku, badacze odkryli nietypowe ścieńczenie warstwy korowej. U dziewcząt średnie przyśpieszenie procesu w trakcie pandemii odpowiadało typowemu postarzeniu się mózgu o cztery lata. W przypadku chłopców zmiany były porównywalne do tych wywołanych starzeniem się mózgu o około dwa lata.

U dziewcząt przyspieszony zanik kory mózgowej obejmował też większą liczbę obszarów mózgu. Zaobserwowano go w 35 rejonach, podczas gdy u chłopców tylko w trzech. W przypadku dziewcząt największe szkody dotyczyły części mózgu zaangażowanych w przetwarzanie informacji wizualnych, zwłaszcza dotyczących twarzy. Jedynym obszarem, jaki uległ przyśpieszonemu starzeniu u obu płci, był ten odpowiedzialny za rozpoznawanie obiektów.

Jak wskazują autorzy pracy, może to oznaczać, że lockdown i inne covidowe obostrzenia miały na dziewczęta nieproporcjonalnie większy wpływ niż na chłopców. - Nie jesteśmy pierwszą grupą, która zgłasza zmniejszenie grubości kory mózgowej u nastolatków związane z pandemią COVID-19. Jest to jednak pierwsze badanie, które wykazało takie różnice między płciami - podkreśliła uczestnicząca w badaniach Neva Corrigan z University of Washington.