COVID-19 odwrócił 30-letni trend. Przepaść w rozwoju i oczekiwanej długości życia. Gdzie jest Polska?

W większości ze 191 krajów uwzględnionych w raporcie, zwłaszcza w zakresie oczekiwanej długości życia, nastąpiło cofnięcie do poziomu z 2016 roku. Jest to odwrócenie 30-letniego trendu. Dokument ONZ jako jeden z przykładów podaje, że w Stanach Zjednoczonych oczekiwana średnia długość życia spadła o niemal dwa lata w zestawieniu z rokiem 2019 (z 79,1 do 77,2).