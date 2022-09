Dziewięć objawów omikrona, które mogą wystąpić u osób zaszczepionych. Czy można odróżnić go od przeziębienia?

Naukowcy wyodrębnili objawy, które pojawiały się szczególnie często u osób zaszczepionych, a następnie zakażonych wariantem omikron koronawirusa. Tymczasem według cytowanego przez "The Independent" prof. Tima Spectora, ok. 50 procent "nowych przeziębień" to w rzeczywistości COVID-19.