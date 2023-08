Naukowcy o nietypowym długotrwałym objawie COVID-19. Widać go na nogach

O nowym objawie tzw. long COVID poinformowali naukowcy z University of Leeds. W badaniu, którego wyniki opublikowali na łamach sierpniowego wydania czasopisma medycznego "The Lancet", przyjrzeli się przypadkowi 33-latka, który zgłosił się do ich szpitala. Jak wyjaśniono, mężczyzna od sześciu miesięcy zauważał u siebie coś, co naukowcy określili jako "błyskawiczne fioletowe przebarwienie". Gdy wstawał, jego nogi sprawiały wrażenie cięższych, swędziały i zmieniały barwę na ciemniejszą, przechodzącą w fiolet. Czasami pojawiała się wysypka. Objawy znikały, gdy ponownie się kładł.