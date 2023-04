Nowy wariant koronawirusa może "rozprzestrzenić się na całym świecie". Co wiadomo o Arcturusie?

Arcturus, nowy podwariant omikrona, oficjalnie nazywany XBB.1.16, został wykryty w 22 państwach świata. Eksperci szacują, że może być jeszcze bardziej zakaźny od Krakena, określanego wcześniej mianem "najgorszego wariantu". Czym się charakteryzuje? Jakie są jego objawy?

Pierwsze przypadki zarażenia Arcturusem zostały wykryte jeszcze w styczniu 2023 roku. Od 30 marca, podwariant jest przedmiotem obserwacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obecnie występuje on w 22 państwach świata. Największy wzrost zakażeń, spowodowany wariantem XBB.1.16 odnotowano w Indiach. - Gdy pojawia się nowy wariant należy dowiedzieć się, czy jest on bardziej zakaźny, śmiertelny lub chorobotwórczy od poprzedniego - tłumaczy na łamach "Independent" wirusolog prof. Lawrence Young z Uniwersytetu w Warwick. Czym więc Arcturus różni się od poprzednich podwariantów omikrona?

Arcturus - czy nowy wariant omikrona jest bardziej zakaźny od poprzednich?

- (Arcturus) odznacza się jedną dodatkową mutacją w białku pokrywającym powierzchnię wirusa SARS-CoV-2, która w badaniach laboratoryjnych wykazuje zwiększoną zakaźność, jak również zwiększoną patogenność - oznajmiła podczas zorganizowanej 29 marca konferencji prasowej dr Maria Van Kerkhove, kierowniczka techniczna WHO ds. COVID-19. Jak dodała, do tej pory nie zaobserwowano, by wariant XBB.1.16 był związany z cięższym przebiegiem choroby.

Eksperci Uniwersytetu w Tokio szacują jednak, że jego zakaźność jest od 1,17 do 1,27 razy większa od odnotowanej w przypadku poprzedniego podwariantu wirusa nazwanego Krakenem. Ich zdaniem XBB.1.16 może "wkrótce rozprzestrzenić się na całym świecie". W Indiach już odpowiada on za on masowy wzrost zakażeń. Obecnie na terenie tego kraju COVID-19 przechodzi ponad 40 tysięcy osób. 12 kwietnia, tylko w ciągu jednego dnia, liczba ta wzrosła o 3122. W stanach Kerala i Hariana, po ponadrocznej przerwie, przywrócono część obostrzeń związanych z noszeniem maseczek. W kraju zwiększona została również liczba produkowanych szczepionek.

Zapytany przez "Independent" o potencjalne ryzyko rozprzestrzenienia się Arcturusa profesor Paul Hunter z Uniwersytetu Wschodniej Anglii zaznacza, że choć podobnie, jak akademicy z Tokio spodziewa się "zaobserwowania nowej fali zakażeń tym wariantem", jego zdaniem może być ona mniejsza od tej, jaką obserwowano w przypadku Krakena.

Objawy podwariantu Arcturus

Jak przekazał w rozmowie z "The Hindustan Times" były szef Komitetu ds. Szczepień Indyjskiej Akademii Pediatrycznej dr Vipin Vashishtha, obserwowane obecnie w Indiach przypadki zakażenia Arcturusem najczęściej objawiają się wysoką gorączką, kaszlem i zapaleniem spojówek, powodującym uciążliwie swędzenie.

Badacze z kliniki Nebraska Medicine Truhlsen Eye Institute potwierdzili występowanie XBB.1.16 w filmie łzowym (powłoce ochronnej, pokrywającej powierzchnię oka - red.) zakażonych, co mogłoby tłumaczyć występowanie u nich zapalenia spojówek. Na łamach "The Hindustan Times" naukowcy doprecyzowali, że w przypadku Arcturusa, poza znanymi już symptomami, potencjalnymi objawami choroby mogą być: łzawienie, zaczerwienienie, obrzęknięcie, podrażnienie lub swędzenie oczu.

