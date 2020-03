Wycieczkowiec z ponad setką Polaków "tułał się" u wybrzeży Azji. Pasażerowie zaczęli schodzić na ląd

Nie chciały go wpuścić Malezja ani Tajlandia. Wycieczkowiec Costa Fortuna w końcu przybił do brzegu w Singapurze, z którego rozpoczął rejs. Na pokładzie znajdowało się 107 Polaków, w tym 105 turystów. Pasażerowie zaczęli we wtorek schodzić na ląd.