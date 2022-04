Kim są tajemnicze córki Putina i jak wygląda ich życie? Unia Europejska rozważa objęcie sankcjami Katii i Maszy

Unia Europejska rozważa objęcie sankcjami córek Putina. Chociaż media spekulują, że prezydent Rosji ma aż siedmioro dzieci, to Kreml potwierdza tylko istnienie dwóch najstarszych. Ale na potwierdzeniach się kończy – to, kim są Katia i Masza, nie zostało dotychczas oficjalnie ujawnione.

O możliwości nałożenia sankcji na córki Putina pisze między innymi agencja Bloomberg i "The Wall Street Journal". Amerykański dziennik donosi, że decyzja zostanie ogłoszona przez administrację Joe Bidena w tym tygodniu. Sankcje będą oznaczały zamrożenie aktywów oraz zakaz podróżowania po Europie.

Rosyjskie media podają, że po rozwodzie zbliżająca się do pięćdziesiątki Ludmiła Putin poślubiła 38-letniego Artura Oczerietnego i przyjęła jego nazwisko. Mieszkają we Francji, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.

Kim są córki Putina?

Z pierwszą żoną Władimir Putin ma dwie córki. Maria urodziła się w 1985 roku, a Katierina rok później. Prezydent Rosji bardzo niechętnie mówi o swojej rodzinie, a Kreml nie udziela żadnych informacji dotyczących tożsamości, zajęć lub miejsca przebywania obu kobiet. Według informacji, które w ostatnich latach przeniknęły do mediów, obie wyszły za mąż i zmieniły nazwiska.

Ludmiła Putina miała w przeszłości podkreślać, jak wspaniałym ojcem jest jej były mąż. – Nie wszyscy mężczyźni tak kochają swoje dzieci jak on. On zawsze je rozpieszczał, a ja byłam tą osobą, która musiała je uczyć – mówiła.

Ze względu na niechęć przywódcy Rosji do mówienia o swoim życiu prywatnym, zainteresowanym losami jego córek pozostają domysły. Powszechnie uważa się, że Masza to w rzeczywistości Maria Woroncowa-Faasen. Ukończyła studia w Państwowym Medycznym Centrum Badawczym Endokrynologii i wzięła ślub (po czym, podobno, rozwiodła się) z niderlandzkim biznesmenem Jorritem Faassenem. Miała też planować założenie własnego centrum medycznego w Holandii, który to plan został zniweczony przez atak Rosji na Ukrainę i sankcje.