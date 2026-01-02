Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un, jego córka Dzu Ae (po prawej od Kima) i jego żonę Ri Sol Dzu (po prawej od Dzu Ae) idący w kierunku Mauzoleum Kumsusan Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na fotografiach widać rodzinę Kimów w pierwszym rzędzie dygnitarzy. Dzu Ae zajmuje na nich centralne miejsce, stojąc pomiędzy ojcem a matką, Ri Sol Dzu. Agencja KCNA w relacji tekstowej wspomniała o "głębokim oddaniu" odwiedzających, nie wymieniając jednak Dzu Ae z imienia. Al Jazeera cytuje północnokoreańskie media, które nazywały ją "ukochanym dzieckiem" i "wielkim przewodnikiem" (hyangdo) - terminem zarezerwowanym dla najwyższych przywódców i ich następców.

Dla analityków to ważny sygnał, gdyż mauzoleum symbolizuje dziedzictwo i sukcesję władzy w ramach dynastii Kimów. W Pałacu Słońca spoczywają zabalsamowane ciała dziadka obecnego lidera - Kim Ir Sena oraz jego ojca - Kim Dzong Ila. Sam Kim Dzong Un odwiedzał mauzoleum każdego pierwszego dnia roku od przejęcia władzy w 2012 roku, z przerwami m.in. w latach 2024 i 2025.

Zdaniem cytowanego przez Yonhap prof. Lima Eul-chula z Instytutu Studiów Dalekowschodnich, wizyta potwierdza rolę Dzu Ae jako "następczyni rewolucji”.

Tajemnicza córka

Urodzona prawdopodobnie w 2013 roku Dzu Ae po raz pierwszy pojawiła się w mediach w 2022 roku i od tego czasu coraz częściej towarzyszy Kim Dzong Unowi podczas inspekcji wojskowych i gospodarczych. Wcześniej, jej istnienie było potwierdzone jedyne w relacjach wywiadowczych i pośrednio - przez amerykańskiego koszykarza Denisa Rodmana, który odwiedził Koreę Północną w 2013 roku.

Kim Dzong Una i jego córka Kim Dzu Ae Źródło: KCNA/PAP/EPA

Jak zauważa Yonhap, uwaga obserwatorów skupia się teraz na zbliżającym się kongresie Partii Pracy Korei, który może wyjaśnić przyszły status córki Kima.

Al Jazeera ocenia, iż sposób przedstawiania córki przywódcy Korei Północnej przypomina poprzednie przekazania władzy. Liderzy KRLD nie wskazują swoich następców bezpośrednio, zamiast tego stopniowo włączając ich do publicznych wystąpień i powierzając im dalsze obowiązki.

Potencjalni następcy

Sceptycy, jak Hong Min z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego, wskazują jednak, że obecność matki podczas wizyty silnie sugeruje chęć pokazania wizerunku rodziny, a nie formalny krok w stronę sukcesji.

Kim Jo Dzong, siostra Kim Dzong Una Źródło: JADE GAO/AFP/East News

W 2025 roku, na następczynię typowana była siostra Kim Dzong Una - Kim Jo Dzong. Pełni ona funkcje w Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej oraz jako wicedyrektorka departamentu Propagandy i Agitacji Komitetu Centralnego. To jej słowa były odpowiedzią na amerykańskie ćwiczenia w pobliżu półwyspu koreańskiego. Była ona również aktywna w negocjacjach rozbrojeniowych z Donaldem Trumpem.

OGLĄDAJ: Korea Północna oczami uchodźców