Kobieta z Florydy, która w 2020 r. ukradła, a następnie sprzedała między innymi pamiętnik należący do Ashley Biden, została skazana we wtorek na miesiąc więzienia i trzy miesiące aresztu domowego. Główna sędzia okręgowa stanu Manhattan Laura Taylor Swain nazwała czyn Harris "nikczemnym". Osobiste zapiski córki prezydenta Joe Bidena trafiły do Project Veritas, grupy prawicowych aktywistów.