Uruchomiliśmy na prośbę Iranu satelity, by wspomóc ten kraj w poszukiwaniu śmigłowca z prezydentem, ale Teheran wycofał prośbę, zanim zrobiono jakiekolwiek zdjęcia satelitarne - poinformowała Komisja Europejska. Również USA zostały poproszone o pomoc, ale nie udzielono jej "głównie ze względów logistycznych".

Wstrzymana usługa mapowania

Na pytanie o to, w jakim stopniu UE zaangażowała się w akcję ratowniczą, KE potwierdziła, że usługa mapowania w ramach programu Copernicus została uruchomiona.

USA nie udzieliły pomocy, zdecydowały względy "logistyczne"

Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller poinformował w poniedziałek, że władze w Teheranu zwróciły się również o pomoc do Stanów Zjednoczonych. – Rząd irański poprosił nas o pomoc. Daliśmy im jasno do zrozumienia, że zaoferujemy pomoc, tak jak robiliśmy to w odpowiedzi na każdą prośbę zagranicznego rządu w tego typu sytuacji – powiedział.