Sekretarz generalny ONZ pomylił przemówienia. Szybko przerwał

Sytuacja na przyczółku chersońskim wcale nie jest tak dramatyczna dla armii rosyjskiej, jak by to wynikało z tej decyzji - powiedział generał Waldemar Skrzypczak, odnosząc się do rozkazu ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu o wycofaniu rosyjskich sił z zachodniego brzegu Dniepru w okolicach Chersonia. Były dowódca Wojsk Lądowych w TVN24 stwierdził, że armia rosyjska w tym rejonie "skutecznie broni się na kilku pozycjach".