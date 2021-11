Brak porozumienia na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow. Rozmowy potrwają do sobotniego popołudnia

W porozumieniu paryskim z 2015 roku kraje zobowiązały się ograniczyć wzrost temperatury do "znacznie poniżej" 2 st. C i spróbować ograniczyć go do 1,5 st. C. Naukowcy ostrzegają, że zatrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 1,5 st. C wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 45 proc. do 2030 r., a do połowy stulecia - osiągnięcia zerowej emisji netto. Jednak zawarte na COP26 porozumienia nie wystarczają, by znacząco zbliżyć się do tego celu.