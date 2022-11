Strzały w klubie nocnym w Colorado Springs. Są ofiary śmiertelne i ranni

W klubie nocnym w Colorado Springs w stanie Kolorado doszło w niedzielę do strzelaniny. Pięć osób zginęło, a co najmniej 18 zostało rannych. Klub jest znany jako miejsce spotkań lokalnej społeczności homoseksualnej.

Policja zidentyfikowała w klubie osobę podejrzaną o dokonanie ataku. Przebywa ona w areszcie, jest jej udzielana pomoc medyczna w związku z obrażeniami - poinformowała przedstawicielka służb policyjnych z Colorado Springs Pamela Castro. Nie wyjaśniła, czy zatrzymana osoba została wliczona do 18 poszkodowanych w wyniku zajścia. Castro nie udzieliła żadnych informacji co do domniemanych motywów ataku.