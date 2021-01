Trump "jasno zadeklarował" swój cel. Amerykańskie media o politycznej przyszłości byłego prezydenta

Decyzja Trumpa zależna od głosów senatorów

Przy obecności wszystkich stu senatorów do uznania Trumpa winnym nawoływania do rebelii trzeba będzie 67 głosów, do 50 demokratów dołączyć więc musiałoby 17 republikanów. Do tej pory co najmniej piątka sygnalizowała, że jest na to gotowa. Głosowania "za" nie wykluczył też szef republikanów w Senacie Mitch McConnell, który ma nadzieję, że procedura impeachmentu ułatwi pozbycie się byłego prezydenta z GOP.