"W bólach rodzi się dynamika przezbrojenia Europy"

Europa ma niewielką szansę, by przekonać Donalda Trumpa, że jest jego cennym partnerem - ocenia BBC, pisząc o nieformalnym poniedziałkowym szczycie przywódców w Paryżu. Według francuskiego dziennika "Le Monde", europejscy liderzy podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa "mieli wrażenie, że przeżyli trzy dni, które wstrząsnęły światem" opartym dotąd na trwałych relacjach transatlantyckich.

Podczas poniedziałkowego paryskiego spotkania europejscy przywódcy zaczną rozmowy w sprawie dwóch kluczowych żądań prezydenta USA Donalda Trumpa: by Europa więcej wydawała na własne bezpieczeństwo i by po zawieszeniu broni w Ukrainie wysłała tam swoje siły.

Ważniejsza kwestia

W poniedziałkowym szczycie wezmą udział Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania i Dania (reprezentująca kraje bałtyckie i nordyckie) oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Zdaniem BBC nawet w tym gronie podjęcie decyzji o konkretnym zwiększeniu nakładów na obronność będzie trudne. Polska planuje wydać na te cele w bieżącym roku 4,47 proc. PKB, a Wielka Brytania stara się osiągnąć pułap 2,5 proc. Liderzy mogą jednak - czytamy - zobowiązać się m.in. do lepszej koordynacji oraz podjąć się realizacji większości powojennej odbudowy Ukrainy.

Ważną kwestią w Paryżu będzie też wysłanie do Ukrainy sił wojskowych, które miałyby stacjonować raczej na zapleczu linii ewentualnego zawieszenia broni niż na niej. Siły te miałyby wzmacniać przekonanie, że Ukraina nie została pozostawiona sama sobie i zademonstrować USA, że Europa "wypełnia swoją część zobowiązania" na rzecz obrony kontynentu. Mogą też stanowić ostrzeżenie dla Moskwy, że jeśli złamie ewentualne zawieszenie broni, nie będzie miała do czynienia tylko z Kijowem.

Bez mocnych kart

Nie wiadomo, jak liczne miałyby być siły wysłane przez poszczególne europejskie państwa, jak długo miałyby stacjonować w Ukrainie i kto miałby nimi dowodzić. Niejasna jest też rola, jaką miałyby pełnić: czy gdyby Rosja złamała zawieszenie broni, europejscy żołnierze staliby się stroną w wojnie z Rosją i czy USA wówczas by ich wsparły. Europa chciałaby od USA gwarancji bezpieczeństwa, ale wcale nie musi ich uzyskać - ocenia BBC.

Zdaniem Julianne Smith, byłej ambasadorki USA przy NATO, paryskie spotkanie nie da europejskim liderom wystarczająco mocnych kart, by mogli domagać się udziału w negocjacjach o przyszłości Ukrainy.

Jednak jeżeli USA postanowią odwrócić się od Ukrainy i Europy w sensie szeroko pojętego bezpieczeństwa, państwa europejskie i tak będą musiały znacząco zwiększyć wysiłki na obronność, "bo nawet jeśli Trump nie zwraca na to uwagi, to z pewnością robi to Władimir Putin" - pisze BBC.