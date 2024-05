Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w miejscowości Handlova. Dosięgło go kilka kul. Trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, przeszedł operację. Strzelec został zatrzymany. Rzecznik słowackiego MSW powiedział, że "potwierdza próbę zabójstwa" premiera. Oto co wiemy o sprawie.

Robert Fico został kilkukrotnie postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova na Słowacji

Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Premiera przetransportowano smigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy

Minister obrony Słowacji Robert Kaliniak poinformował w czwartek rano, że "w nocy lekarzom udało się ustabilizować stan premiera Roberta Ficy, ale jest on nadal poważny"

Zamachowiec został zatrzymany. Według mediów to 71-letni pisarz pracujący w firmie ochroniarskiej

Przywódcy z całego świata wyrażają skrajne oburzenie zamachem

Robert Fico padł ofiarą zamachu po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlovej. Sprawca, 71-letni Juraj C. z Levic, postrzelił go pięć razy. Policja natychmiast zatrzymała napastnika. Mężczyzna legalnie posiadał broń, z której strzelał do premiera.

Fico był operowany. W czasie specjalnie zwołanej konferencji prasowej w czwartek rano Robert Kaliniak poinformował, że "w nocy lekarzom udało się ustabilizować stan premiera Roberta Ficy, ale jest on nadal poważny". Przekazał, że szef rządu ma liczne rany postrzałowe. Kaliniak zapewnił, że obecnie podejmowane są działania, które mają na celu poprawę stanu zdrowia premiera.

Premier Słowacji transportowany do szpitala Jan Kroslak/TASR via AP/EastNews

W spotkaniu z dziennikarzami wzięła również udział dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy Miriam Lapunikova. Poinformowała, że Fico trafił do jej lecznicy z wieloma ranami postrzałowymi. Obecnie szef rządu przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie zajmuje się nim zespół lekarzy. Lapunikova dodała, że w środę Fico był ponad pięć godzin operowany przez dwa zespoły medyków - chirurgiczny i traumatologiczny.

Zamach na premiera Słowacji

W środę Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi, gdy padły strzały.

Nagranie z momentu postrzelenia, gdy Fico zostaje wciągnięty do samochodu, pojawiło się w mediach społecznościowych. - Mogę potwierdzić, że doszło do próby zabójstwa premiera - przekazał rzecznik słowackiego MSW.

Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu, którym odjechali wraz z politykiem do szpitala w Handlovej. Około godziny 17 premier był już w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy, gdzie przetransportowano go śmigłowcem.

Po zamachu ewakuowano dom kultury, w którym obradował rząd, a okolicę odgrodzono. Służby zadbały także o bezpieczeństwo pozostałych członków rządu.

Ochroniarze Roberta Ficy po ataku na premiera. Fico już w samochodzie Radovan Stoklasa / Reuters / Forum

Napastnik spacyfikowany

Napastnik został spacyfikowany, jest w rękach policji. Według słowackich mediów to 71-letni pisarz, który miał dostęp do broni, bo pracuje w firmie ochroniarskiej.

Zamach na premiera Ficę będzie rozpatrywany jako usiłowanie zabójstwa z premedytacją drugiego stopnia. Sprawcy grozi od 25 lat więzienia do dożywocia.

Sprawca zamachu został zatrzymany Radovan Stoklasa / Reuters / Forum

Słowa potępienia

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zdecydowanie potępiła "brutalny" atak na premiera. - Jestem wstrząśnięta. Życzę Robertowi Ficy dużo siły w tym krytycznym momencie - oświadczyła.

Praca bieżącej sesji parlamentu została zawieszona na czas nieokreślony - podała agencja TASR.

Mężczyzna zatrzymany po postrzeleniu premiera Słowacji Roberta Ficy (Handlova, 15.05.2024) Radovan Stoklasa / Reuters / Forum

Autorka/Autor:adso, pp, ads, momo

Źródło: Reuters, Dennik N, PAP