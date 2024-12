Gruzini po raz kolejny wyszli na ulice Tbilisi, by zaprotestować przeciwko zawieszeniu rozmów o przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Donald Tusk wypowiedział się o Tarczy Wschód, stwierdzając, że "to największy taki projekt w historii Europy po drugiej wojnie światowej". Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 1 grudnia.