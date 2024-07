> Premier Węgier Viktor Orban uda się we wtorek do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podał brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. "FT" podkreśla, że będzie to pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu na Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj.