856 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Rosjanie starają się przejąć kontrolę nad strategicznie ważnym punktem ukraińskim Czasiw Jar, ścierając go z powierzchni ziemi z użyciem ciężkich wyrzutni rakiet termobarycznych Sołncepiok – powiadomiły wojska lądowe Ukrainy. "New York Times" podał, że w maju w walkach na Ukrainie ginęło lub zostawało rannych ponad tysiąc Rosjan dziennie. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.