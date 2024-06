855 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Nie będziemy zmuszać Ukrainy do oddania nawet kawałka terytorium, bo rozumiemy, że jeśli pozwolimy Putinowi na podbicie Ukrainy, to konsekwencje będą poważne - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, oceniając plan negocjacji pokojowych zgłoszony przez doradców Donalda Trumpa. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.