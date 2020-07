Przeszukany ogródek działkowy. "W związku ze śledztwem dotyczącym Maddie McCann"

Zaginięcie Maddie i nowy podejrzany

"Zakładamy, że dziewczynka nie żyje"

Wiadomość o nowych ustaleniach wywołała poruszenie przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w Portugalii. Apel śledczych do potencjalnych świadków spotkał się z szerokim odzewem.

Według śledczych podejrzany przebywał w latach 1995-2007 przez dłuższe okresy czasu w Algarve, przyjeżdżając regularnie do Niemiec. Przez kilka lat mieszkał w domu znajdującym się między Lagos a Praia da Luz. W obu państwach wielokrotnie popadał w konflikt z prawem, a we wrześniu 2017 roku sąd krajowy w Brunszwiku skazał go na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności za posiadanie pornografii dziecięcej i seksualne wykorzystanie dziecka. Karę tę już odbył - potwierdził rzecznik obejmującej swymi kompetencjami pornografię dziecięcą prokuratury w Hanowerze Thomas Klinge.