Co Rosja daje w zamian? Szef NATO o koszcie sojuszu z Kimem

Mark Rutte: Rosja płaci bronią, technologią i pieniędzmi

Szef NATO spotkał się w środę rano w Brukseli z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, by omówić wspieranie Ukrainy w obliczu drugiej prezydentury Donalda Trumpa. Rutte odniósł się również do obecności żołnierzy północnokoreańskich w Ukrainie. - To wszystko wzmacnia potencjał Putina do wojny z Ukrainą. Ale nie ma nic za darmo, bo Rosja płaci za te dostawy bronią, technologią i przekazując pieniądze - mówił Rutte.