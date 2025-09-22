Logo strona główna
Świat

Co na Radzie Bezpieczeństwa ONZ? Sikorski komentuje

Radosław Sikorski
Co na Radzie Bezpieczeństwa ONZ? Sikorski komentuje
Źródło: TVN24
Rosja zachowuje się nieodpowiedzialnie i bardzo ryzykownie. Jest to eskalacja wojny hybrydowej, już nie tylko przeciwko Ukrainie, ale całej Europie - oświadczył szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o przesłanie Polski podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.

Na prośbę Estonii w poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Estonia zwróciła się o zwołanie spotkania po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce MiG-31.

Jak przekazał Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta, na posiedzeniu RB ONZ Polskę "najprawdopodobniej" będzie reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Sikorski o głosie Polski na Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Szef MSZ pytany przez dziennikarzy po przylocie do Nowego Jorku o przesłanie Polski, odparł, że będzie w tej sprawie oświadczenie ministrów. - Co do Rad Bezpieczeństwa, sytuacja jest jeszcze w toku - stwierdził. Dodał, że oprócz pilnego posiedzenia w sprawie naruszeń przestrzeni powietrznej Estonii może także odbyć się osobna dyskusja w sprawie Ukrainy

Dopytywany, czy to on będzie szefem polskiej delegacji podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sikorski powiedział, że "to się jeszcze okaże". - To zależy nie tylko od naszej delegacji, to zależy także od przewodniczących - dodał.

Na pytanie, co będzie chciał powiedzieć na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, odparł, że to, co zostało zawarte we wspomnianym oświadczeniu ministerialnym. - Że Rosja zachowuje się nieodpowiedzialnie, bardzo ryzykownie, i że jest to eskalacja wojny hybrydowej, już nie tylko przeciwko Ukrainie, ale całej Europie - podkreślił Sikorski.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią, drony Moskwy w Polsce i Rumunii

Według estońskich służb trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. Myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.

Vaindloo, położona około 100 kilometrów na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem Estonii.

Premier Kristen Michal oznajmił, że Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z tym incydentem. Agencja Reutera podała w niedzielę, powołując się na dwie osoby zaznajomione ze sprawą, że Rada Północnoatlantycka zbierze się we wtorek, by omówić naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję.

Szef MSZ Estonii Margus Tsahkna przypomniał, że Rosja naruszyła wcześniej w tym roku przestrzeń powietrzną Estonii czterokrotnie, co samo w sobie jest "nie do przyjęcia", ale piątkowe wtargnięcie to "bezczelność bez precedensu".

Wcześniej rosyjskie drony wtargnęły do Polski (10 września) i do Rumunii (13 września).

Polska

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

TAGI:
Organizacja Narodów ZjednoczonychUSANowy JorkRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychDyplomacjaRosjabezpieczeństwo
