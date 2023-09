Sprytna taktyka Ukraińców. CNN: Rosjanie tracą cenne uzbrojenie

"Są tworzone w jedynym celu: by jak najszybciej zostać zniszczone. I - jak chwali się tworząca je firma - są w tym wyjątkowo skuteczne: setki z nich zostały zaatakowane przez siły rosyjskie niemal natychmiast po rozmieszczeniu - podał portal CNN.

- Wojna dużo kosztuje i chcemy, by Rosjanie wydawali pieniądze na drony i rakiety do atakowania atrap. Drony i rakiety dużo kosztują. Nasze modele są dużo tańsze - powiedział rzecznik Metinwestu, cytowany przez amerykańską stację.

Duża oferta

Haubica M777 kalibru 155 mm kosztuje kilka milionów dolarów. Łudząco podobną makietę Metinwest wyprodukuje za 1000 dolarów, wykorzystując do tego stare rury kanalizacyjne. A ich zniszczenie przez rosyjską rakietę albo drona kosztuje tyle samo, co prawdziwej broni.

Producent twierdzi, że testem dla jego makiet jest to, jak długo pozostają nietknięte na polu walki. Jeśli trwa to zbyt długo, projektanci wracają do tablicy kreślarskiej. W chwili obecnej oferta atrap jest już bardzo duża.