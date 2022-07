CNN: rosyjskie pociski niszczą ukraiński urodzaj. "Każdego dnia wybuchają duże pożary"

czytaj dalej

We Włoszech w niedzielę odbędzie się czterogodzinny strajk kontrolerów ruchu lotniczego oraz załóg kilku linii, w tym Ryanair, Easyjet i Air Malta. W związku z protestem, który zaplanowany jest w godzinach od 14 do 18, odwołano ponad 600 lotów. Konsekwencje dotkną tysięcy pasażerów. Strajk przyczyni się do pogłębienia panującego już i tak chaosu w europejskim lotnictwie pasażerskim.