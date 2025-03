CNN o "rozkazie wstrzymania ofensywnych działań cybernetycznych wobec Rosji"

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth nakazał Dowództwu Cybernetycznemu Stanów Zjednoczonych wstrzymanie ofensywnych działań cybernetycznych wobec Rosji - podał w piątek portal The Record. Jego ustalenia potwierdziły stacje NBC News i CNN. Rozkaz miał zostać przekazany dowódcy agencji, generałowi Timowi Haugh, pod koniec lutego. Jego dokładny charakter nie jest obecnie znany. Na ten moment nie wiadomo też, jak długo obowiązywać ma zawieszenie działań - zaznaczają media.

Ich rozmówcy zgodnie zauważają jednak, że nawet chwilowe zaprzestanie operacji może nieść ze sobą poważne konsekwencje. - To poważny cios - ocenia zaznajomiony ze sprawą urzędnik, z którym rozmawiało CNN. Jego zdaniem przerwa może sprawić, że USA staną się bardziej podatne na potencjalne ataki z Rosji, która ma kadrę hakerów zdolnych do zakłócenia amerykańskiej infrastruktury krytycznej i zbierania poufnych informacji wywiadowczych.

Media o rozkazach dla Dowództwa Cybernetycznego USA

Senator Chuck Schumer: to błąd strategiczny

Cytowany przez NBC News senator Chuck Schumer postrzega ostatnie działania administracji Trumpa jako próbę zdobycia przychylności Władimira Putina przez prezydenta USA. - Trump jest tak zdesperowany, by zdobyć względy bandyty pokroju Putina, że zdaje się dawać mu wolną rękę w tym momencie - stwierdził demokrata, podkreślając, że w tym samym czasie "Rosja kontynuuje cyberoperacje i ataki typu ransomware (polegają na szyfrowaniu danych i żądaniu okupu za dostęp do nich - red.) na krytyczną amerykańską infrastrukturę". - To błąd strategiczny - dodał polityk.