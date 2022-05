CNN: marynarka USA chce wycofać ze służby dziewięć okrętów walki przybrzeżnej

Amerykańska stacja telewizyjna CNN poinformowała w czwartek, że marynarka wojenna USA zamierza wycofać ze służby dziewięć stosunkowo nowych okrętów walki przybrzeżnej. Plan został ogłoszony mimo rywalizacji z rosnącą w siłę marynarką Chin. Ostatnie słowo w sprawie losu okrętów będzie należało do amerykańskiego Kongresu.

Planu wycofania okrętów klasy Freedom z serii Littoral Combat Ships (LCS) bronił w środę szef operacji morskich US Navy adm. Michael Gilday. Według niego montowany na tych jednostkach system do zwalczania okrętów podwodnych "nie sprawdził się technicznie".

To jednak zaledwie ułamek kwoty, jaką pochłonęła budowa tych okrętów, która kosztowała 3,2 mld dolarów – podkreśla CNN. Według stacji plan wycofania okrętów oznacza przyznanie, że część spośród najnowszych jednostek amerykańskiej marynarki nie nadaje się do użycia we współczesnej wojnie.