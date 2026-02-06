Logo strona główna
Świat

Lotnisko i dworzec imienia Trumpa? CNN: prezydent przedstawił ofertę

Pennsylvania Station
Nicki Minaj reklamuje "konta Trumpa" dla niemowląt
Źródło: Reuters
Donald Trump chce, by lotnisko oraz dworzec kolejowy nosiły jego imię - podała amerykańska stacja CNN. W zamian miał zaoferować opozycji odblokowanie środków na infrastrukturę.

Według CNN w ubiegłym tygodniu Trump powiedział liderowi Demokratów w Senacie Chuckowi Schumerowi, że jest gotowy odblokować miliardy dolarów na duży projekt infrastrukturalny, ale w zamian za to Schumer musiałby się zgodzić na przemianowanie międzynarodowego portu lotniczego Dulles pod Waszyngtonem i dworca Penn Station w Nowym Jorku. To główna stacja węzłowa metropolii, obsługująca zarówno podróżujących nowojorskim metrem, jak i koleją naziemną.

Schumer miał odrzucić tę ofertę - przekazały źródła, na które powołała się CNN. Według stacji demokratyczny polityk powiedział Trumpowi, że nie ma uprawnień, by spełnić tak niekonwencjonalną prośbę.

Pennsylvania Station w Nowym Jorku
Pennsylvania Station w Nowym Jorku
Źródło: Shutterstock

Trump nadal wstrzymuje ponad 16 miliardów dolarów na projekt Gateway, który ma połączyć Nowy Jork i New Jersey nowym tunelem pod rzeką Hudson. Władze stanowe poinformowały o pozwaniu administracji Trumpa w związku z zamrożeniem środków. Według Demokratów decyzja o wstrzymaniu finansowania jest umotywowana politycznie.

CNN zaznaczyła, że chociaż w Kongresie złożono już projekt ustawy mającej na celu zmianę nazwy lotniska Dulles na "Międzynarodowy Port Lotniczy im. Donalda J. Trumpa", to jak dotąd nie zyskał on większego poparcia.

Imię Donalda Trumpa w całym USA

Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Niedawno otrzymał je bulwar w Palm Beach na Florydzie. Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. TrumpRx to natomiast rządowy portal do zamawiania leków po obniżonej cenie, którego uruchomienie prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił w czwartek.

W ramach programu "Konta Trumpa" dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych mają otrzymać od rządu po tysiąc dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne "typu Trump".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków

Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków

BIZNES
Nicki Minaj o Trumpie: jestem prawdopodobnie największą fanką prezydenta

Nicki Minaj o Trumpie: jestem prawdopodobnie największą fanką prezydenta

Ponadto pod koniec ubiegłego roku waszyngtońska sala koncertowa Kennedy Center zmieniła nazwę na Trump-Kennedy Center. Na początku grudnia amerykańskie media podały natomiast, że na mieszczącym się w stolicy budynku Instytutu Pokoju pojawiła się nowa nazwa: Instytut Pokoju im. Donalda J. Trumpa.

Biały Dom naciska na drużynę futbolu amerykańskiego Washington Commanders, by swój nowy stadion nazwała imieniem Trumpa. Według doniesień Trump miał również planować nazwanie swoim imieniem powstającej na gruntach Białego Domu sali balowej (choć Biały Dom temu zaprzecza).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Donald TrumpUSANowy JorkPartia Demokratyczna USAWaszyngton
