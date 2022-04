CNN: Amerykanie przeprowadzili test pocisku hipersonicznego

Siły zbrojne USA przeprowadziły udaną próbę pocisku hipersonicznego - przekazał portal amerykańskiej stacji CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Test odbył się w połowie marca, ale przez dwa tygodnie utrzymywano go w tajemnicy, by uniknąć wzrostu napięcia z Rosją.

Testy pocisków hipersonicznych

Test amerykańskiej broni hipersonicznej odbył się, gdy prezydent USA Joe Biden przygotowywał się do podróży do Europy, by odwiedzić sojuszników z NATO, w tym złożyć wizytę w Polsce, gdzie spotkał się z ministrami ukraińskiego rządu - informuje CNN. Dodaje, że dlatego nie wydawano oficjalnych komunikatów dotyczących prób z bronią hipersoniczną, by uniknąć "niepotrzebnego eskalowania napięcia miedzy Waszyngtonem i Moskwa".