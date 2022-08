"Barbarzyńcy Łukaszenki zniszczyli kolejny polski cmentarz". Jest reakcja Departamentu Stanu USA 

Przybywa doniesień o dewastacji miejsc pochówku polskich żołnierzy na Białorusi. "Barbarzyńcy Alaksandra Łukaszenki zniszczyli kolejny polski cmentarz na Białorusi. Zrównano z ziemią nekropolię żołnierzy AK, którzy zginęli w walce z sowietami w 1944 r. w Surkontach" - napisał w mediach społecznościowych szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Działania te spotkały się z reakcją Stanów Zjednoczonych. "Wzywamy Białoruś do poszanowania świętości i ochrony tych historycznych miejsc" - oświadczył Vedant Patel, zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA.

Do zdarzenia odniósł się również szef kancelarii premiera Michał Dworczyk , który napisał na Twitterze, że "barbarzyńcy Alaksandra Łukaszenki zniszczyli kolejny polski cmentarz na Białorusi". "Zrównano z ziemią nekropolię żołnierzy AK, którzy zginęli w walce z sowietami w 1944 r. w Surkontach. Polegli odzyskają godne upamiętnienie - to kwestia czasu. Winni poniosą konsekwencje. Chwała Bohaterom!" - podkreślił Dworczyk.

Do swojego wpisu szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dołączył zdjęcia pokazujące cmentarz w białoruskich Sutkontach.

USA "zaniepokojone". Apel do władz w Mińsku

"Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami o zbezczeszczeniu przez Białoruś kolejnego cmentarza poświęconego polskim żołnierzom z czasów II wojny światowej" - napisał Vedant Patel w piątek na Twitterze. "Wzywamy Białoruś do poszanowania świętości i ochrony tych historycznych miejsc" - dodał.

Dewastacja polskich cmentarzy na Białorusi. "Akty bestialstwa"

Wojskowy cmentarz w Surkontach to miejsce, gdzie pochowanych jest 35 żołnierzy Armii Krajowej i ich dowódca, podpułkownik Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz". To właśnie on kierował oddziałem AK, który 21 sierpnia 1944 roku stawił czoła 32. pułkowi sowieckich wojsk wewnętrznych NKWD.