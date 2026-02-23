Wizyta partnerki doprowadziła do zabójstwa El Mencho. Władze ujawniają szczegóły

Meksyk po śmierci lidera kartelu. Co wiadomo do tej pory? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę w Meksyku, w środkowo-zachodnim stanie Jalisco, w operacji przeprowadzonej przez wojsko zginął Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho - szef kartelu narkotykowego CJNG [Kartel Nowego Pokolenia Jalisco - red.], jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w tym kraju.

Jego śmierć wznieciła falę zamieszek i przemocy w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, czego przyczyną były ataki odwetowe pozostałych członków organizacji, która swym zasięgiem obejmowała cały Meksyk.

"Spokój i cisza"

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum odniosła się w poniedziałek do wydarzeń z niedzieli. Przekazała, że na ulicach kraju nie ma już blokad. - W Meksyku panuje już spokój i cisza - zapewniła i podkreśliła, że obecnie najważniejszym celem jest "zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa" dla obywateli.

Sheinbaum poinformowała też, że loty z i do Puerto Vallarta zostaną przywrócone w poniedziałek lub wtorek. Zdementowała też doniesienia o przejęciu lotniska w Gualdajarze przez członków kartelu.

Głos w sprawie zabrał też sekretarz obrony Meksyku Ricardo Trevilla Trejo. Przekazał, że w ustaleniu miejsca pobytu Cervantesa pomogła wizyta jego partnerki.

W trakcie całej operacji zginęło ośmiu przestępców i 25 żołnierzy meksykańskiej gwardii narodowej.

Zamieszki w zachodnim Meksyku

Zamieszki odwetowe wybuchły głównie na zachodzie i południowym-zachodzie Meksyku, w regionach rzadziej odwiedzanych przez polskich turystów. Do aktów przemocy doszło między innymi w aglomeracji Guadalajary oraz w kurorcie Puerto Vallarta nad Pacyfikiem, gdzie podpalono hipermarket Costco.

- W krytycznych momentach reagowaliśmy na incydenty w różnych częściach stanu i na obszarze metropolitalnym. Kluczowa była koordynacja działań na różnych szczeblach administracji. Głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom - przekazał Pablo Lemus Navarro, gubernator Jalisco. Poinformował też, że ze względów bezpieczeństwa zajęcia w szkołach zostały w poniedziałek odwołane.

Minister bezpieczeństwa Omar García Harfuch przekazał, że w trakcie zamieszek służby aresztowały 70 osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD