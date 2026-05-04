Świat

Wybuch i pożar na statku w cieśninie Ormuz. Trump: to atak Iranu

Ormuz – cieśnina
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło: Reuters
Na pokładzie południowokoreańskiego masowca zakotwiczonego tuż przy wejściu do cieśniny Ormuz doszło do eksplozji i pożaru. Armator (HMM) i MSZ w Seulu poinformowali, że badają, co było tego przyczyną. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że to Irańczycy zaatakowali statek.

Do eksplozji, a następnie pożaru doszło na pokładzie jednostki zakotwiczonej w regionie Umm al-Kajwajn na północy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w cieśninie Ormuz. Na pokładzie znajdowało się sześcioro obywateli Korei Południowej. Nie podano narodowości pozostałych członków około 20-osobowej załogi.

"Wraz z głuchym odgłosem eksplozji o nieznanej przyczynie wybuchł pożar, który załoga wciąż próbuje ugasić" - przekazał przedstawiciel armatora HMM, cytowany przez agencję prasową Yonhap. Zaznaczył, że uszkodzona została lewa burta w pobliżu maszynowni masowca. Jak dodał, marynarze nie znają źródła incydentu, dlatego firma podchodzi z ostrożnością do nazywania zdarzenia "atakiem z zewnątrz".

"Departament spraw konsularnych weryfikuje informacje, czy nasz statek został trafiony. Wstępnie potwierdziliśmy, że wśród naszych obywateli nie ma ofiar" - przekazał przedstawiciel MSZ w Seulu.

"Aktualnie badamy przyczynę pożaru na statku" - zapewnił przedstawiciel pałacu prezydenckiego. Ponadto rząd w Seulu zwrócił się o wsparcie ratunkowe do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Trump: to atak Iranu

Prezydent USA Donald Trump opublikował w poniedziałek wieczorem czasu polskiego wpis na swojej platformie Truth Social, z którego wynika, że statek został zaatakowany przez Iran.

"Iran przeprowadził kilka ataków (...), w tym na południowokoreański statek towarowy. Być może nadszedł czas, aby Korea Południowa dołączyła do misji!" - czytamy we wpisie Trumpa.

Jak przekazał Trump, wojsko amerykańskie zniszczyło kilka irańskich "szybkich łodzi", które są jego zdaniem wszystkim, czym reżim jeszcze dysponuje na wodach cieśniny Ormuz.

"Poza południowokoreańskim statkiem, na razie nie odnotowano żadnych incydentów podczas przeprawy przez cieśninę" - napisał prezydent USA.

Postępy w cieśninie Ormuz. Statki USA przepłynęły

BIZNES

"Projekt Wolność" w cieśninie Ormuz

W poniedziałek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły bezpiecznie przez cieśninę Ormuz w ramach rozpoczętej operacji "Projekt Wolność".

"Siły amerykańskie aktywnie wspierają wysiłki na rzecz przywrócenia tranzytu dla żeglugi handlowej. W ramach pierwszego kroku dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przepłynęły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż" - napisano w oświadczeniu Dowództwa.

"Projekt Wolność" to rozpoczęte w poniedziałek starania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormuz. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.

Wcześniej CENTCOM zdementował doniesienia o tym, że siły irańskie zaatakowały okręty wojenne USA dwoma rakietami. "Żaden okręt marynarki wojennej USA nie został trafiony. Siły zbrojne USA wspierają 'Projekt Wolność' i egzekwują blokadę morską irańskich portów" - napisano.

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

