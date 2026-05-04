Świat Wybuch i pożar na statku w cieśninie Ormuz. Badają przyczynę Oprac. Filip Czerwiński |

Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam Źródło: Reuters

MSZ w Seulu podał, że na pokładzie koreańskiego statku w cieśninie Ormuz doszło do eksplozji i wybuchł pożar. Rzecznik południowokoreańskiego armatora HMM potwierdził, że w maszynowni jednego z ich masowców wybuchł pożar. Nie ma dotychczas doniesień o ofiarach ani rannych.

Nie jest jasne, co doprowadziło do wybuchu i pożaru. Przyczyna jest nadal badana.

"Projekt Wolność" w cieśninie Ormuz

W poniedziałek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły bezpiecznie przez cieśninę Ormuz w ramach rozpoczętej operacji "Projekt Wolność".

"Siły amerykańskie aktywnie wspierają wysiłki na rzecz przywrócenia tranzytu dla żeglugi handlowej. W ramach pierwszego kroku, dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przepłynęły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż" - napisano w oświadczeniu Dowództwa.

Cieśnina Ormuz Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

"Projekt Wolność" to rozpoczęte w poniedziałek starania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormuz. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.

Wcześniej CENTCOM zdementował doniesienia o tym, że siły irańskie zaatakowały okręty wojskowe USA dwoma rakietami. "Żaden okręt marynarki wojennej USA nie został trafiony. Siły zbrojne USA wspierają 'Projekt Wolność' i egzekwują blokadę morską irańskich portów" - napisano.

