Amerykański okręt oddał 30 strzałów ostrzegawczych. "Byłoby lepiej, gdyby unikali prowokacyjnych zachowań"

13 szybkich motorówek szturmowych irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zbliżyło się na odległość 140 metrów do sześciu okrętów USA, eskortujących okręt podwodny z rakietami sterowanymi USS Georgia. To zmusiło jedną z amerykańskich jednostek do oddania 30 strzałów ostrzegawczych w dwóch seriach - poinformował rzecznik Pentagonu John Kirby. Strzały oddane zostały z karabinu maszynowego kaliber 12,7 mm.

- Niestety, nękanie ze strony Strażników Rewolucji nie jest nowym zjawiskiem. To niebezpieczne i nieprofesjonalne. To rodzaj działań, w wyniku których mogą być poszkodowani i które mogą prowadzić do błędnych ocen w regionie - powiedział Kirby. Dodał, że amerykańskie statki mają prawo do "samoobrony" i wiedzą, jak z niej korzystać.