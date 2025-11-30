"Ciepła atmosfera" i "dobry początek". Trwa spotkanie delegacji USA i Ukrainy

Rubio o rozmowach pokojowych z delegacją Ukrainy. "To jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę na platformie X Rustem Umierow poinformował, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. "Pozostaję w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy. Mamy jasne wytyczne i priorytety: ochrona interesów Ukrainy, zapewnienie merytorycznego dialogu i postęp w oparciu o postępy osiągnięte w Genewie" - napisał.

Zapewnił jednocześnie, że strona ukraińska dąży do zapewnienia dla kraju pokoju oraz wiarygodnych i długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa.

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



I remain in constant contact with the President of Ukraine. We have clear directives and priorities: safeguarding Ukrainian… pic.twitter.com/jUYBoVpLVq — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 30, 2025 Rozwiń

Co przyniosą rozmowy? "To jest postęp"

Sekretarz stanu USA Marco Rubio jeszcze zanim zaczęły się rozmowy pokojowe powiedział mediom, że celem spotkania nie jest wyłącznie zakończenie wojny w Ukrainie. - Chodzi również o zagwarantowanie takiego zakończenia wojny, co oznacza, że Ukraina będzie suwerenna, niepodległa i będzie miała możliwość rozwijania się - tłumaczył.

- Ukraina ma wspaniały potencjał gospodarczy, wspaniałe możliwości rzeczywistego dobrobytu. Oczywiście w środku wojny nie można tego osiągnąć, ale koniec wojny do tego doprowadzi - mówił Rubio. Dodał też, że "to jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy".

Głos zabrał też Umierow, który podziękował amerykańskiemu narodowi i prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za jego działania na rzecz pokoju. - Jesteśmy wdzięczni za wysiłki podejmowane przez Stany Zjednoczone i amerykański zespół, by nam pomóc. Amerykanie nas słuchają, Amerykanie nas wspierają i działają przy naszym ramieniu. Jesteśmy zatem wdzięczni za wszystko, co udało się do tej pory osiągnąć - oświadczył.

W trakcie rozmów wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca stwierdził na platformie X, że "to był dobry początek trwającego spotkania".

"Bardzo angażujące i jak dotąd konstruktywne. Ciepła atmosfera, sprzyjająca potencjalnym postępowym wynikom" - ocenił. Kysłyca pochwalił też między innymi umiejętności przywódcze Rubio.

It’s been a good start of the ongoing meeting. Very engaging and so far constructive. Warm atmosphere, conducive to potential progressive outcome. Great leadership of @marcorubio. As in Geneva I appreciate the attitude of @jaredkushner , and how he lays out a vision. https://t.co/wlXZTi8nvx pic.twitter.com/EreqZjFAUV — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) November 30, 2025 Rozwiń

Rozmowy pokojowe. Kto reprezentuje USA i Ukrainę?

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie według Kijowa zawiera 19 punktów (pierwotnie punktów było 28). Podczas dotychczasowych spotkań strony zgodziły się co do większości kwestii oprócz sprawy terytorium i gwarancji bezpieczeństwa. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz przekazał, że Biały Dom chce w niedzielę zniwelować różnice stanowisk w tych dwóch kwestiach. - Ukraińcy wiedzą, czego od nich oczekujemy - dodało źródło.

Stronę amerykańską na niedzielnych rozmowach reprezentuje sekretarz stanu Marco Rubio, wysłannik prezydenta Steve Witkoff i jego zięć Jared Kushner. Witkoff i Kushner mają we wtorek przedstawić w Moskwie Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego.

Jak podaje portal Axios, na czele ukraińskiej delegacji stoi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow. W jej skład wchodzą też wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłyca, ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna, szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow i przedstawiciele wywiadu. Według harmonogramu opublikowanego przez Departament Stanu spotkanie na Florydzie miało rozpocząć się o godzinie 9 (15 w Polsce). Miejscem rozmów ma być ekskluzywny klub golfowy Witkoffa Shell Bay.

OGLĄDAJ: TVN24 HD