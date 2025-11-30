Logo strona główna
Świat

"Ciepła atmosfera" i "dobry początek". Trwa spotkanie delegacji USA i Ukrainy

Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
Rubio o rozmowach pokojowych z delegacją Ukrainy. "To jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy"
Źródło: Reuters
Trwają rozmowy pokojowe amerykańskiej i ukraińskiej delegacji w sprawie planu zakończenia wojny w Ukrainie. "Ciepła atmosfera, sprzyjająca potencjalnym postępowym wynikom" - ocenił w trakcie spotkania wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca.

W niedzielę na platformie X Rustem Umierow poinformował, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. "Pozostaję w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy. Mamy jasne wytyczne i priorytety: ochrona interesów Ukrainy, zapewnienie merytorycznego dialogu i postęp w oparciu o postępy osiągnięte w Genewie" - napisał.

Zapewnił jednocześnie, że strona ukraińska dąży do zapewnienia dla kraju pokoju oraz wiarygodnych i długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa.

Co przyniosą rozmowy? "To jest postęp"

Sekretarz stanu USA Marco Rubio jeszcze zanim zaczęły się rozmowy pokojowe powiedział mediom, że celem spotkania nie jest wyłącznie zakończenie wojny w Ukrainie. - Chodzi również o zagwarantowanie takiego zakończenia wojny, co oznacza, że Ukraina będzie suwerenna, niepodległa i będzie miała możliwość rozwijania się - tłumaczył.

- Ukraina ma wspaniały potencjał gospodarczy, wspaniałe możliwości rzeczywistego dobrobytu. Oczywiście w środku wojny nie można tego osiągnąć, ale koniec wojny do tego doprowadzi - mówił Rubio. Dodał też, że "to jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy".

Głos zabrał też Umierow, który podziękował amerykańskiemu narodowi i prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za jego działania na rzecz pokoju. - Jesteśmy wdzięczni za wysiłki podejmowane przez Stany Zjednoczone i amerykański zespół, by nam pomóc. Amerykanie nas słuchają, Amerykanie nas wspierają i działają przy naszym ramieniu. Jesteśmy zatem wdzięczni za wszystko, co udało się do tej pory osiągnąć - oświadczył.

"Szokujący" raport i kulisy rozmów USA z Rosją. "Churchill i Reagan przewracają się w grobach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Szokujący" raport i kulisy rozmów USA z Rosją. "Churchill i Reagan przewracają się w grobach"

W trakcie rozmów wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca stwierdził na platformie X, że "to był dobry początek trwającego spotkania".

"Bardzo angażujące i jak dotąd konstruktywne. Ciepła atmosfera, sprzyjająca potencjalnym postępowym wynikom" - ocenił. Kysłyca pochwalił też między innymi umiejętności przywódcze Rubio.

Rozmowy pokojowe. Kto reprezentuje USA i Ukrainę?

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie według Kijowa zawiera 19 punktów (pierwotnie punktów było 28). Podczas dotychczasowych spotkań strony zgodziły się co do większości kwestii oprócz sprawy terytorium i gwarancji bezpieczeństwa. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz przekazał, że Biały Dom chce w niedzielę zniwelować różnice stanowisk w tych dwóch kwestiach. - Ukraińcy wiedzą, czego od nich oczekujemy - dodało źródło.

Stronę amerykańską na niedzielnych rozmowach reprezentuje sekretarz stanu Marco Rubio, wysłannik prezydenta Steve Witkoff i jego zięć Jared Kushner. Witkoff i Kushner mają we wtorek przedstawić w Moskwie Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego.

Steve Witkoff i rosyjski "kurator". "Jest do tego dobrym kandydatem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Steve Witkoff i rosyjski "kurator". "Jest do tego dobrym kandydatem"

Jak podaje portal Axios, na czele ukraińskiej delegacji stoi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow. W jej skład wchodzą też wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłyca, ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna, szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow i przedstawiciele wywiadu. Według harmonogramu opublikowanego przez Departament Stanu spotkanie na Florydzie miało rozpocząć się o godzinie 9 (15 w Polsce). Miejscem rozmów ma być ekskluzywny klub golfowy Witkoffa Shell Bay.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kgr/tok

Źródło: Reuters, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X.com/@rustem_umerov

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica