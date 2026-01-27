Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ciała składowane w szpitalu, snajperzy na dachach. BBC o nowych nagraniach z Iranu

Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Rośnie liczba ofiar po protestach w Iranie. "Śmierć dyktatorowi" - krzyczą demonstrujący na pogrzebach zabitych
Źródło: TVN24
Zweryfikowane przez BBC nagrania z Iranu pokazują ciała składowane w szpitalu, snajperów na budynkach oraz niszczenie kamer monitoringu. Do wszystkich tych zdarzeń miało dochodzić podczas odcięcia kraju od świata zewnętrznego w czasie trwających w grudniu i styczniu protestów.

BBC Verify, które zajmuje się weryfikacją informacji, od grudnia śledzi protesty w Iranie. Informowanie o tym, co dzieje się w kraju, utrudniło odcięcie go od internetu trwające od 8 stycznia. Niektórym udaje się jednak połączyć na krótką z globalną siecią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Spacyfikować przynajmniej Teheran". Jaki plan ma reżim, by nie upaść?

"Spacyfikować przynajmniej Teheran". Jaki plan ma reżim, by nie upaść?

Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

Co widać na nagraniach z Iranu?

Ostatnie nagrania z Iranu zostały zarejestrowane między 8 a 9 stycznia, kiedy tysiące osób wyszły na ulice po wezwaniu do narodowych protestów przez Rezę Pahlawiego, wygnanego syna zmarłego szacha Mohammada Rezy Pahlawiego. Miały być to najbardziej krwawe noce dla protestujących do tej pory.

Na nagraniach zweryfikowanych przez BBC Verify i BBC Persian widać między innymi ciała składowane w kostnicy w Teheranie. Jak pisze BBC, na jednym nagraniu widać co najmniej 31 ciał. Na innym wideo zobaczyć można siedem worków na zwłoki leżących na ziemi przed wejściem do szpitala.

Na innym nagraniu zarejestrowano setki osób protestujących na autostradzie w Teheranie, do których służby otwierają ogień. Na innych widać protestujących próbujących wyłączyć kamery monitoringu.

Na wideo z miasta Kerman możemy z kolei zobaczyć mężczyzn w mundurach wysoko na budynkach, strzelających w niewiadomym celu. W tle słychać okrzyki protestujących. Na nagraniach pojawiają się również rozmieszczeni na dachach snajperzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Media: nawet 20 tysięcy ofiar protestów w Iranie

Media: nawet 20 tysięcy ofiar protestów w Iranie

Przywódca Iranu uderza w Trumpa

Przywódca Iranu uderza w Trumpa

Protesty w Iranie

Protesty w Iranie rozpoczęły się 28 grudnia. Początkowo wywołane były kryzysem gospodarczym, któremu towarzyszył upadek krajowej waluty i wzrost cen. Demonstracje szybko przekształciły się w ogólnokrajowy bunt przeciwko teokratycznemu reżimowi i ogarnęły cały kraj. W odpowiedzi podległe rządowi służby rozpoczęły brutalną rozprawę z protestującymi, zabijając tysiące ludzi.

Klatka kluczowa-163818
Co doprowadziło do masowych protestów w Iranie? O tym Marcin Andrzej Piotrowski
Źródło: TVN24+

Mająca swoją siedzibę w USA agencja zajmująca się prawami człowieka HRANA twierdzi, że od początku protestów, czyli od ostatnich dni grudnia, w Iranie zabito prawie sześć tysięcy osób, z czego ponad 5,5 tysiąca to protestujący. HRANA bada obecnie kolejnych 17 tysięcy zgonów w kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie

USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie

Obywatel Kanady zmarł "z rąk irańskich władz"

Obywatel Kanady zmarł "z rąk irańskich władz"

Zlokalizowana w Norwegii organizacja Iran Human Rights (IHR) ostrzegła, że liczba ofiar tłumienia protestów antyrządowych może przekroczyć liczbę 25 tysięcy.

Według władz Iranu w ostatnim tygodniu w kraju zginęło około trzech tysięcy osób, z czego, ich zdaniem, większość to funkcjonariusze służb bezpieczeństwa lub przypadkowi obserwatorzy zaatakowani przez demonstrantów.

OGLĄDAJ: Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei
pc

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Zuma / Forum

Udostępnij:
TAGI:
Iran
Czytaj także:
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
BIZNES
Gołoledź, zima
Alarmy IMGW. Wciąż będzie ślisko
METEO
Jak wskazuje PwC spada odsetek nadużyć w zakresie łapówkarstwa i korupcji
Ponad 500 zarzutów dla psychiatry
Lublin
Wędkarz na kruszejącym lodzie
Wędkarz łowił ryby, na zamarznięty staw wszedł też nastolatek
Opole
imageTitle
Duży transfer polskiego kolarza. "Prawdziwy zaszczyt"
EUROSPORT
ludzie plecy tlum
Przyszłym pokoleniom będzie trudniej - uważa większość Europejczyków
Świat
Waldemar Żurek
Minister Żurek pod lupą policji
Kraków
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
BIZNES
Strażnicy graniczni, lotnisko Katowice-Pyrzowice
Kolumbijczyk chciał zobaczyć śnieg, Wenezuelczyk zwiedzać Sosnowiec
Katowice
Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
WARSZAWA
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
METEO
Donald Tusk
Tusk zapowiedział "wielką inwestycję" na granicy
Polska
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
BIZNES
Wyciek kwasu azotowego w Bądkowie
Wyciek groźnej substancji. Apel do mieszkańców
Kujawsko-Pomorskie
Carlos Alcaraz awansował do półfinału Australian Open
Alcaraz pewnym krokiem do półfinału. Pierwszy raz w karierze
EUROSPORT
Poza pieniędzmi 32-latka miała również przywłaszczyć sztabki złota
W kilka miesięcy ukradła jubilerowi biżuterię i złoto warte milion złotych
Lubuskie
Korek po zderzeniu na S2
Zderzenie i korek na S2
WARSZAWA
imageTitle
Gauff wpadła w szał. Tego nie widzieli kibice
EUROSPORT
Emu spacerował po ulicach Przemyśla
"Błąkał się nieco przestraszone po ulicach miasta"
Rzeszów
Donald Trump
"Są doniesienia, że nie żyjesz". Trump o telefonach od przyjaciół
Świat
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Chcą odwołać prezydenta Krakowa. Ruszyła zbiórka podpisów
Kraków
pap_20231206_120
Dwa razy oblała kobietę kwasem, razem z koleżanką zniszczyły jej auto
Rzeszów
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował młotkiem, miał też nóż
Wrocław
imageTitle
Zaostrza się konflikt Małysza z Piesiewiczem
EUROSPORT
Atak nożownika w Ustce
Nie żyje czterolatka, wielu rannych. Funkcjonariusz SOP zaatakował nożem
USTKA
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
BIZNES
Za kierownicą siedział ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Sekretarz biskupa pod wpływem za kierownicą. Jechał na odpust
Wrocław
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
BIZNES
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczyna kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
WARSZAWA
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica