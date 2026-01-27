Ciała składowane w szpitalu, snajperzy na dachach. BBC o nowych nagraniach z Iranu

Rośnie liczba ofiar po protestach w Iranie. "Śmierć dyktatorowi" - krzyczą demonstrujący na pogrzebach zabitych Źródło: TVN24

BBC Verify, które zajmuje się weryfikacją informacji, od grudnia śledzi protesty w Iranie. Informowanie o tym, co dzieje się w kraju, utrudniło odcięcie go od internetu trwające od 8 stycznia. Niektórym udaje się jednak połączyć na krótką z globalną siecią.

Co widać na nagraniach z Iranu?

Ostatnie nagrania z Iranu zostały zarejestrowane między 8 a 9 stycznia, kiedy tysiące osób wyszły na ulice po wezwaniu do narodowych protestów przez Rezę Pahlawiego, wygnanego syna zmarłego szacha Mohammada Rezy Pahlawiego. Miały być to najbardziej krwawe noce dla protestujących do tej pory.

Na nagraniach zweryfikowanych przez BBC Verify i BBC Persian widać między innymi ciała składowane w kostnicy w Teheranie. Jak pisze BBC, na jednym nagraniu widać co najmniej 31 ciał. Na innym wideo zobaczyć można siedem worków na zwłoki leżących na ziemi przed wejściem do szpitala.

Na innym nagraniu zarejestrowano setki osób protestujących na autostradzie w Teheranie, do których służby otwierają ogień. Na innych widać protestujących próbujących wyłączyć kamery monitoringu.

Na wideo z miasta Kerman możemy z kolei zobaczyć mężczyzn w mundurach wysoko na budynkach, strzelających w niewiadomym celu. W tle słychać okrzyki protestujących. Na nagraniach pojawiają się również rozmieszczeni na dachach snajperzy.

Protesty w Iranie

Protesty w Iranie rozpoczęły się 28 grudnia. Początkowo wywołane były kryzysem gospodarczym, któremu towarzyszył upadek krajowej waluty i wzrost cen. Demonstracje szybko przekształciły się w ogólnokrajowy bunt przeciwko teokratycznemu reżimowi i ogarnęły cały kraj. W odpowiedzi podległe rządowi służby rozpoczęły brutalną rozprawę z protestującymi, zabijając tysiące ludzi.

Mająca swoją siedzibę w USA agencja zajmująca się prawami człowieka HRANA twierdzi, że od początku protestów, czyli od ostatnich dni grudnia, w Iranie zabito prawie sześć tysięcy osób, z czego ponad 5,5 tysiąca to protestujący. HRANA bada obecnie kolejnych 17 tysięcy zgonów w kraju.

Zlokalizowana w Norwegii organizacja Iran Human Rights (IHR) ostrzegła, że liczba ofiar tłumienia protestów antyrządowych może przekroczyć liczbę 25 tysięcy.

Według władz Iranu w ostatnim tygodniu w kraju zginęło około trzech tysięcy osób, z czego, ich zdaniem, większość to funkcjonariusze służb bezpieczeństwa lub przypadkowi obserwatorzy zaatakowani przez demonstrantów.

