Prowadził ciężarówkę z migrantami, wszyscy zginęli. Jest zgoda na ekstradycję 23-latka

W nocy z 22 na 23 października w parku przemysłowym Waterglade w hrabstwie Essex odkryto ciała 39 ludzi. Ich zwłoki znajdowały się w kontenerze chłodni na naczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej samej nocy z Belgii do Anglii, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki, która - jak się przypuszcza - przyjechała z Irlandii Północnej.

Ekstradycja zatwierdzona

W piątek irlandzki sąd zatwierdził ekstradycję do Wielkiej Brytanii 23-letniego Eamonna Harrisona - jednego z dwóch mężczyzn z Irlandii Północnej, oskarżonych o doprowadzenie do śmierci wietnamskich migrantów. Prokuratur podejrzewa, że mężczyzna dostarczył naczepę z Wietnamczykami do portu Zeebrugge w Belgii, skąd następnie promem została ona przetransportowana do Purfleet w południowo-wschodniej Anglii. Tam odebrać miał ją jego wspólnik, 25-letni Maurice Robinson. Na obu ciążą zarzuty przemytu ludzi i zabójstwa 39 osób.