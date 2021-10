"NYT": dziesiątki informatorów zrekrutowanych przez CIA zginęło lub zostało aresztowanych

Członkowie amerykańskiego kontrwywiadu w ściśle tajnej depeszy, wysłanej w zeszłym tygodniu do wszystkich stacji i baz Centralnej Agencji Wywiadowczej na świecie, ujawnili, że niepokojąca liczba obcokrajowców, zrekrutowanych przez Waszyngton do szpiegowania na rzecz USA, zostaje schwytanych lub straconych - donosi "New York Times".