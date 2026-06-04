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Świat

"Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!"

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Chwalińska awansowała do finału Rolanda Garrosa. Komentarz byłych tenisistów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
Politycy, w tym premier i ministrowie, gratulują wygranego meczu polskiej tenisistce Mai Chwalińskiej, która w czwartek awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open.

24-letnia Maja Chwalińska w czwartkowym półfinale Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. Mecz trwał 127 minut.

"Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!" - napisał na X premier Donald Tusk.

"Maja Chwalińska w finale Roland Garros! Co za historia! Wielkie brawa" - pogratulował tenisistce wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Drogę Mai Chwalińskiej do finału French Open minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki opisał jako "fenomenalne tygodnie, które przechodzą do historii polskiego sportu".

"Historia już napisana, ale uśmiech po meczu pokazuje, że z radością powalczy o pełną pulę!" - stwierdził wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica).

"Od kwalifikacji do finału Roland Garros - brawa dla Mai Chwalińskiej! Cała Polska jest dziś z Ciebie dumna i trzyma kciuki za ostatni krok. Powodzenia w finale!" - napisał wiceprezes PiS, kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek.

Po sukcesie Chwalińskiej gratulacje w mediach społecznościowych złożyli też między innymi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister energii Miłosz Motyka, rzecznik rządu Adam Szłapka, szef KPRM Jan Grabiec, były premier Mateusz Morawiecki oraz poseł PiS Michał Wójcik.

Tu obejrzysz finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską. Mecz już w sobotę >>>

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Źródło: PAP
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Tagi:
SportTenis
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
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