"Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!"
24-letnia Maja Chwalińska w czwartkowym półfinale Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. Mecz trwał 127 minut.
"Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!" - napisał na X premier Donald Tusk.
"Maja Chwalińska w finale Roland Garros! Co za historia! Wielkie brawa" - pogratulował tenisistce wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Drogę Mai Chwalińskiej do finału French Open minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki opisał jako "fenomenalne tygodnie, które przechodzą do historii polskiego sportu".
"Historia już napisana, ale uśmiech po meczu pokazuje, że z radością powalczy o pełną pulę!" - stwierdził wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica).
"Od kwalifikacji do finału Roland Garros - brawa dla Mai Chwalińskiej! Cała Polska jest dziś z Ciebie dumna i trzyma kciuki za ostatni krok. Powodzenia w finale!" - napisał wiceprezes PiS, kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek.
Po sukcesie Chwalińskiej gratulacje w mediach społecznościowych złożyli też między innymi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister energii Miłosz Motyka, rzecznik rządu Adam Szłapka, szef KPRM Jan Grabiec, były premier Mateusz Morawiecki oraz poseł PiS Michał Wójcik.
Tu obejrzysz finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską. Mecz już w sobotę >>>