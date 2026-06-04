Świat "Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!" Oprac. Milena Zawiślińska |

Chwalińska awansowała do finału Rolanda Garrosa. Komentarz byłych tenisistów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

24-letnia Maja Chwalińska w czwartkowym półfinale Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. Mecz trwał 127 minut.

"Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet!" - napisał na X premier Donald Tusk.

"Maja Chwalińska w finale Roland Garros! Co za historia! Wielkie brawa" - pogratulował tenisistce wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Maja Chwalińska w finale #RolandGarros! Co za historia! Wielkie brawa 👏🇵🇱 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 4, 2026 Rozwiń

Drogę Mai Chwalińskiej do finału French Open minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki opisał jako "fenomenalne tygodnie, które przechodzą do historii polskiego sportu".

Gratulacje dla pani Mai Chwalińskiej! 🇵🇱🎾🎾 Jest pani wielka! Fenomenalne tygodnie, które przechodzą do historii polskiego sportu. Wielkie brawa również dla całego sztabu i klubu BKT Advantage Bielsko-Biała 💪🏻 pic.twitter.com/pcJczGMpuV — Kuba Rutnicki (@KubaRutnicki) June 4, 2026 Rozwiń

"Historia już napisana, ale uśmiech po meczu pokazuje, że z radością powalczy o pełną pulę!" - stwierdził wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica).

Maja Chwalińska w finale Roland Garros. Historia już napisana, ale uśmiech po meczu pokazuje, że z radością powalczy o pełną pulę! #GoMaja 🇵🇱💪 — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) June 4, 2026 Rozwiń

"Od kwalifikacji do finału Roland Garros - brawa dla Mai Chwalińskiej! Cała Polska jest dziś z Ciebie dumna i trzyma kciuki za ostatni krok. Powodzenia w finale!" - napisał wiceprezes PiS, kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek.

Od kwalifikacji do finału #RolandGarros - brawa dla Mai Chwalińskiej! 👏🏻



Cała Polska jest dziś z Ciebie dumna i trzyma kciuki za ostatni krok. Powodzenia w finale! 🇵🇱 — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) June 4, 2026 Rozwiń

Po sukcesie Chwalińskiej gratulacje w mediach społecznościowych złożyli też między innymi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister energii Miłosz Motyka, rzecznik rządu Adam Szłapka, szef KPRM Jan Grabiec, były premier Mateusz Morawiecki oraz poseł PiS Michał Wójcik.

Brawo Maja! 💪🏻🇵🇱 Tak się wygrywa. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 4, 2026 Rozwiń

Maja Chwalińska!💪❤️🇵🇱 — Adam Szłapka (@adamSzlapka) June 4, 2026 Rozwiń

Tu obejrzysz finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską. Mecz już w sobotę >>>

OGLĄDAJ: "Cała Polska przyzwyczaiła się do sukcesów Igi Świątek, ale to jest coś więcej" Zobacz cały materiał