Słynna dziennikarka ogłosiła, że zdiagnozowano u niej raka jajnika. "Chcę nakłonić kobiety do słuchania własnego ciała"

Słynna dziennikarka CNN Christiane Amanpour ujawniła widzom, że zdiagnozowano u niej raka jajnika. Dodała, że chce "nakłonić kobiety do edukowania się na temat tej choroby" i "do poddawania się regularnym badaniom".

Po opowiedzeniu o swojej operacji i chemioterapii, Amanpour powiedziała: "Mówię to w trosce o przejrzystość, ale tak naprawdę głównie jako wezwanie do wczesnej diagnozy". Stwierdziła, że chce "nakłonić kobiety do edukowania się na temat tej choroby; do poddawania się wszystkim regularnym badaniom i skanom, jakim się da; do słuchania własnego ciała; i oczywiście, do upewnienia się, że twoje uzasadnione obawy medyczne nie zostaną odrzucone lub umniejszone".