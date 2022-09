Chosta-2, wykryty u rosyjskich nietoperzy wariant koronawirusa, odporny na szczepionki. Naukowcy ostrzegają

Grupa ośmiu naukowców pod kierownictwem Michaela Letko opublikowała w tym miesiącu na łamach naukowego czasopisma PLOS Pathogens pracę, z której wynika, że odkryty w 2020 roku wśród rosyjskich podkowców dużych (gatunek nietoperzy) koronawirus Chosta-2, jest odporny na dotychczasowe szczepionki.

"Nasze badania dowodzą, że sarbekowirusy [subkategoria koronawirusów - red.] krążące wśród dzikich zwierząt poza Azją - nawet w takich miejscach jak zachodnia Rosja, gdzie znaleziono wirusa Chosta-2 - również stanowią zagrożenie dla globalnego zdrowia i trwających kampanii szczepionkowych przeciwko SARS-CoV-2" - piszą autorzy opublikowanej we wrześniu pracy.

Koronawirus Chosta-2 odporny na szczepionki

Odkryty przeszło dwa lata temu w okolicach rosyjskiego Parku Narodowego Soczi wirus Chosta-2 należy do tej samej subkategorii wirusów, co SARS-CoV-2 (wirus wywołujący COVID-19). Jak donosi The Time, naukowcy początkowo nie uważali go za niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Jednak po przeprowadzeniu szczegółowych badań w laboratorium, odkryli, iż wykazuje on zdolność do zarażania ludzi.

Wirus Chosta-2 wnika do ludzkiego organizmu za pomocą tego samego receptora (ACE2) co SARS-CoV-2 odpowiedzialny za wybuch pandemii COVID-19. Co więcej, w trakcie badań naukowcy połączyli surowicę osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które przeszły infekcję wariantu omicron z wirusem Chosta-2. W żadnym z dwóch przypadków przeciwciała znajdujące się w surowicy nie zwalczyły wirusa.

- Nie chcemy nikogo straszyć, mówiąc, że jest to wirus całkowicie odporny na szczepionki. [...] Niepokojące jednak jest, że w naturze występują wirusy o takich właściwościach, które mogą łączyć się z receptorami w ludzkim organizmie i nie są neutralizowane przez obecne szczepionki - powiedział The Time współautor badania Michael Letko.

Czy Chosta-2 zagraża ludziom?

Obecne badania nie wskazują na to, by Chosta-2 mógł wywoływać poważne choroby w ludzkim organizmie. Jak inne koronawirusy, może on jednak ewoluować. - Istnieje obawa, że SARS-CoV-2 mógłby przedostać się z powrotem do zwierząt zakażonych Chosta-2 lub podobnym koronawirusem, zmutować, a następnie ponownie zarazić ludzkie komórki. Kombinacja tych wirusów mogłaby okazać się odporna na szczepionki i wykazywać bardziej szkodliwe właściwości. Nie wiadomo, jakie są na to szanse, ale teoretycznie może się to zdarzyć - powiedział Letko w rozmowie z The Time.

Podkowce duże Shutterstock - zdjęcie poglądowe

Przyszłość badań nad koronawirusami

Michael Letko zaznaczył, że opublikowana przez kierowany przez niego zespół naukowców praca dowodzi, jak istotne jest wypracowanie nowych wariantów szczepionek, które przeciwdziałałyby nie tylko znanym obecnie wariantom SARS-CoV-2, ale i innym sarbekowirusom.

Jak donosi The Times, naukowiec pracuje obecnie nad zbudowaniem zbioru danych ukazującym, jak te wirusy mogą przedostawać się do organizmu. Baza miałaby również zawierać informacje na temat tego, czy wirusy te są odporne na dostępne obecnie szczepionki.

Autor:jdw//az

Źródło: The Times, Euronews,